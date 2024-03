Młode foki nad brzegiem Bałtyku. Były słabe i wygłodzone

Młode foki dochodzą do siebie w ośrodku rehabilitacyjnym

Pracujący w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Kłajpedzie Arūnas Grušas przekazał, że była to młoda samica, ważąca ok. 15 kg. Szczenię było wyczerpane i zmęczone, lecz nie nosiło śladów żadnych obrażeń. W nieco gorszym stanie była natomiast foka, która trafiła do ośrodka w poniedziałek 26 marca.