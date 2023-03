Mogą skończyć pod kołami samochodów. Wolontariusze pomagają

Ratują ich życie

Wczesną wiosną, wzdłuż drogi, prowadzącej z Zakopanego do Morskiego Oka zostaje ustawiona bariera, która powoduje, że żaby nie mogą wyjść na jezdnię. Następnie, kilka razy dziennie wolontariusze zbierają żaby do wiaderek i przenoszą je na drugą stronę jezdni. Wtedy płazy mogą same bezpiecznie powędrować dalej do miejsc złożenia skrzeku, gdzie na świat przyjdą następne osobniki.