"Mój prywatny odrzutowiec". Pasażerka miała dla siebie cały samolot

Nikt z nas nie lubi odwołanych lub opóźnionych lotów, jednak są sytuacje, dla których warto poczekać kilka godzin dłużej czy polecieć następnym samolotem. Przykładem może być historia Beth, która wracając do domu była jedyną osobą na pokładzie. Zazdrościmy!

Beth po przerwie świąteczno-noworocznej wracała z rodzinnego miasta Rochester, położonego w stanie Nowy Jork, do Waszyngtonu. Lot miał odbyć się ok. godz. 16, jednak został odwołany. Pracownik lotniska poinformował podróżnych, że następny odbędzie się o północy, następnie zaczął wystawiać im nowe bilety. Beth dowiedziawszy się, że może polecieć 8 godzin później, uznała że jest jej to na rękę, ponieważ będzie mogła pojechać do domu, by spędzić trochę więcej czasu z rodziną.