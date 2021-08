Niespodziewany hit jesieni. "Miejsce egzotyczne, a położone niedaleko"

Po ponad roku nieobecności w ofercie, biura podróży wracają do jednego z ciekawszych kierunków sezonu jesienno-zimowego. Maroko to prawdziwa egzotyczna perła, która znajduje się stosunkowo blisko Polski. "Zainteresowanie kierunkiem jest duże, bo choć to kraj Afryki Północnej, różni się w swoim charakterze od Egiptu czy Tunezji" - mówi Anna Wachnik z biura podróży Rainbow.