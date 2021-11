Morskie Oko. Zmiany dla turystów zmotoryzowanych

- Dotychczas kierowcy, którzy wykupili parkingi, musieli pracownikom przedstawić kod QR. Zazwyczaj prezentowali go na wydrukowanych kartkach lub na telefonach komórkowych. To jednak wymagało, by pracownik podszedł do samochodu i odczytał kod QR – wyjaśnia Wojciech Stankiewicz, główny specjalista ds. inwestycji w TPN.