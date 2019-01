Morze Martwe kurczy się w zastraszającym tempie. "To ostrzeżenie"

Morze Martwe jest jedną z największych atrakcji na Bliskim Wchodzie. To prawdziwy cud natury, który przyciąga badaczy, pielgrzymów i turystów. Niestety z najnowszych doniesień naukowców wynika, że w połowie tego wieku może się stać zaledwie niewielkim zbiornikiem wodnym.

Eksperci od dawna podkreślają, że Morze Martwe szybko wysycha. Z najnowszych badań wynika, że każdego roku poziom morza spada o ok. 1,5 m. Ilość wody wpływającej do Morza Martwego zmniejszyła się z powodu wykorzystywania części wód Jordanu przez Izrael i Jordanię, a także zmian klimatycznych. Znaczne parowanie powoduje obniżanie się lustra wody i wytrącanie pokładów soli. W upalny dzień odparowuje aż 7 mln ton – wyjaśnia to, dlaczego jezioro się nie rozszerza. Negatywnie wpływa również wydobywanie minerałów przez lokalne firmy, które w tym celu osuszają okoliczny teren.