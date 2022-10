Mosty zakochanych. Gdzie znajdują się w Polsce?

Według tradycji pierwszy most miłości powstał we Florencji, na słynnym Ponte Vecchio. Uczniowie jednej ze szkół zdecydowali się zabrać swoje kłódki ze szkolnych szafek i umieścić je właśnie na moście. Do dziś wieszane tak na balustradach mostów kłódki symbolizują miłość, wierność i przywiązanie do siebie dwojga ludzi.