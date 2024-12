Można sporo zaoszczędzić. Ceny różnią się nawet kilkakrotnie

Będąc we włoskich miastach, warto przez złożeniem zamówienia dokładnie przejrzeć menu kawiarni. Okazuje się, że ta sama kawa może mieć nawet trzy ceny, znacznie się od siebie różniące.

Sposób, aby sporo zaoszczędzić

Największe znaczenie ma to, gdzie kawę wypijemy - przy barze, przy stoliku, czy weźmiemy na wynos. Najtańsza jest ta pierwsza opcja.

Przykładowo w jednej z restauracji w Mediolanie za kawę espresso podaną przy barze (Al banco) zapłacimy 1,3 euro (ok. 5,5 zł), wziętą na wynos (Asporto) - 1,5 euro (ok. 6,4 zł), zaś wypitą przy stoliku (Al tavelo) - 3 euro (ok. 12,8 zł). Jak widać, nawet przy zwykłej espresso, są duże różnice cenowe.

Z kolei caffe-latte kosztować będzie 2,5 euro (ok. 10,6 zł) wypita przy barze, 3 euro (ok. 12,8 zł) zamówiona na wynos oraz 6 euro (ok. 25,6 zł) wzięta do stolika. Różnice między tę samą kawą wypitą przy barze, a przy stoliku mogą się więc różnić nawet o 3,5 euro (ok. 14,9 zł).

Nie tylko kawa

Takie zasady obowiązują we włoskich miastach nie tylko w kontekście kawy. Aby zaoszczędzić, lody także lepiej zjeść przy barze. Przekonała się o tym nasza dziennikarka, która odwiedziła Wieczne Miasto.