Mundial 2018. Rosja otworzyła granice dla kibiców

Rosja otworzyła granice dla kibiców przyjeżdżających na mistrzostwa świata w piłce nożnej. Wszyscy, którzy mają bilety na mecze i dokument FAN ID, mogą wjechać na teren Federacji bez wizy.

Wjazd do Rosji wiążę się z załatwieniem formalności wizowych, które kosztują ok. 500 zł. Jednak fanów piłki nożnej udających się na Mundial ominie ten nieprzyjemny obowiązek. Zgodnie z przepisami migracyjnymi, każdy kto posługuje się tzw. "paszportem kibica" (FAN ID), może wjechać do Rosji bez wizy. Jest to możliwe w terminie od 4 czerwca do 15 lipca, czyli do dnia ostatniego meczu. Natomiast opuścić teren Federacji trzeba najpóźniej do 25 lipca.