Musieli przekierować statek. Wszystko przez chorego pasażera

Załoga próbowała znaleźć rozwiązanie, angażując władze Vanuatu i Nowej Kaledonii, aby wysłać helikopter lub samolot na Mystery Island, skąd mógłby odebrać pasażera i zabrać go do szpitala w celu udzielenia mu odpowiedniego leczenia. To się jednak nie powiodło.

Statek musiał opuścić Mystery Island, aby odbyć siedmiogodzinną podróż do Mare w Nowej Kaledonii. Armia francuska wysłała tam wojskowy helikopter, aby zabrać pasażera ze statku wycieczkowego i do Numei w celu udzielenia mu leczenia.

"To był pechowy moment. Gdyby do wypadku doszło w Port Vila lub na wyspie Norfolk, łatwo byłoby im szukać pomocy medycznej. Po prostu zachorował w miejscu najbardziej oddalonym od opieki medycznej. Nie wiem, jak powszechne lub rzadkie jest to zjawisko, ale to dość szalone myśleć, że ktoś musiał zostać wyciągnięty z płynącego statku na środku oceanu" - relacjonował pasażer.