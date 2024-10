Pierwszy taki park rozrywki w Polsce. Są powody do dumy

Pozostałe dwa parki rozrywki tej firmy także mają instalacje fotowoltaiczne, jednak są one znacznie słabsze. W Warszawie i w Gdańsku znajdują się one w zadaszeniu budynków. Moc każdej z nich to "zaledwie" 500 kW, co umożliwi pokrycie ok. 25 proc. zapotrzebowania na energię. Obydwa parki czekają właśnie na decyzję administracyjną w sprawie przyłączenia do sieci odbiorczej.