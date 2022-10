Muzeum Neonów. Z zewnątrz nie zachęca, w środku zaskakuje

Pierwsze wrażenie

Chciałoby się powiedzieć "nie oceniaj książki po okładce", i to nie bez przyczyny. Muzeum neonów z zewnątrz nie zachęca do odwiedzin, bowiem stan kamienicy, w której się ono znajduje, pozostawia wiele do życzenia. Mimo to postanowiliśmy zobaczyć, co kryje się w środku i nie żałujemy.