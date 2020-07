Mykonos w Grecji. Wyspa, którą kochają celebryci

Życie na Mykonos nie należy do najtańszych

O tym, że jest to ulubione miejsce wypoczynku gwiazd świadczy również cena. Nie każdy może sobie pozwolić na tak luksusowy urlop. Tydzień w trzygwiazdkowym hotelu na Mykonos kosztuje co najmniej 3 tys. zł, a i życie na miejscu nie należy do najtańszych. Za zwykłą kawę trzeba tam zapłacić ok. 10 euro (ok. 45 zł), a za sałatkę grecką ok. 20 euro (ok. 90 zł). Gdzie tu zatem mówić o tygodniowym wyżywieniu dla całej rodziny?