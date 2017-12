Mysz na pokładzie czy brak papieru toaletowego. Nietypowe powody opóźnień lotów

Przyczyną opóźnienia lotu może być nie tylko usterka techniczna czy zła pogoda. Niektóre powody bywają zaskakujące, a wręcz komiczne. W 2017 r. do najbardziej nietypowych należą skorpion oraz mysz na pokładzie samolotu.

"Wśród najbardziej nietypowych powodów opóźnień lotów w 2017 znalazły się skorpion i mysz na pokładzie oraz brak papieru toaletowego w WC. Dwaj zwierzęcy pasażerowie na gapę to przypadki z British Airways, które kosztowały linię 300 tys. funtów (ok. 1,4 mln zł) – tyle w przybliżeniu wyniosły rekompensaty dla klientów" - wynika z analizy AirHelp.

Ogromne odszkodowania

Ryanair, który pod koniec września odwołał tysiące lotów, spowodował utrudnienie w podróżowaniu ponad 2 mln pasażerów. Wpłynęło to na znaczny wzrost cen biletów w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Z kolei w British Airways w ciągu jednego miesiąca nastąpiły dwie awarie systemu informatycznego, które spowodowały utrudnienia w podróży dla setek tysięcy osób. "Szacuje się, że odszkodowania dla klientów wyniosły ok. 100 mln funtów (ok. 473 mln zł)" - czytamy w raporcie.