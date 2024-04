Na majówkę w korkach. "To była jedna wielka dziura"

Kilkanaście kilometrów w dwie godziny

Tego samego zdania był kierowca autobusu, z którym jechałam niedawno do Krynicy. - Od maja, kiedy zaczynają przyjeżdżać goście, robią się koszmarne korki - zapewniał. - W zeszłym roku w majówkę miałem na tym odcinku trasy, dosłownie kilkanaście kilometrów od Sztutowa do Krynicy Morskiej, dwie godziny opóźnienia - wspominał. - Wiele osób rezygnowało z urlopu, bo co to za wypoczynek w korkach.