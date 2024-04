Zamki i pałace w Polsce, w których spędzisz noc. Ile kosztuje taka atrakcja?

Grzechem byłoby nie skorzystać przy okazji z jednej z kilku opcji zwiedzania monumentalnego pałacu. Podczas 100-minutowego spaceru pt. "Życie codzienne zamku" można poznać największe zakamarki, np. strych z oryginalną więźbą dachową, maszynownię windy, szklane poddasze nad galerią, magazyny hrabiego, a także wyremontowane trzecie piętro z przejściem do imponujących wież. Od kwietnia do października bilet normalny kosztuje 74 zł, a ulgowy dla dzieci do 15. roku życia, studentów do 26. roku życia, emerytów i rencistów 56 zł. W cenie biletu zawarto również zwiedzanie komnat bez przewodnika.