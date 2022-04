Na nartach można jeszcze jeździć. Tam panują świetne warunki

Na Kasprowym wciąż świetne warunki

Warunki narciarskie na Kasprowym Wierchu są wciąż bardzo dobre. Średnia pokrywa śnieżna jest na poziomie 150 cm. Codziennie przygotowywane są trasy w Dolinie Gąsienicowej, Goryczkowej oraz nartostrada do Kuźnic. W najbliższych dniach na Kasprowym Wierchu przewidywane są temperatury poniżej 0 st. C. co gwarantuje utrzymanie się dobrych warunków narciarskich.