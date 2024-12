Na nic apele i ostrzeżenia. Turyści w górach dalej robią swoje

Świąteczny czas zachęca wielu do wyjazdów, także w górskie regiony. Niektórzy, oddając się zabawie, zapominają o zasadach bezpieczeństwa, co potwierdziła sytuacja sprzed kilku dni. Wówczas w sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać było turystów, w tym dzieci, stojących na ośnieżonym i oblodzonym dachu obserwatorium, nieopodal "rynny śmierci".

"O ile fakt posiadania, chociaż małych raków na butach, był na poziomie 50 proc. osób to znalazły się też takie, co postanowiły korzystać z jabłuszek do ślizgania. Osobiście widziałem 5 takich z czego 4 kierowały się na Śnieżkę. Jak to się kończy? Przy schodzeniu na koniec ze szlaku jedna osoba złamała prawdopodobnie nogę, korzystając z sanek też z dzieckiem" - dodał mężczyzna we wpisie na Facebooku.

"Co za moda z tymi jabłuszkami. Potem leżą w krzakach połamane lub nie, bo i takie widziałam, nie chciało się nieść to w krzaki, jak różne inne śmieci... Patoturysci", "Powinien być zakaz zjeżdżania po szlaku, bo się robi przez to lodowisko", "Powinni wlepiać mandaty", "To co się wczoraj działo przy wejściu na Śnieżkę to był jakiś koszmar. Ludzie kompletnie nieprzygotowani zjeżdżali na nogach jak na łyżwach" - czytamy pod postem.