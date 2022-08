Na plażę runął fragment klifu. "To mogło skończyć się śmiercią"

Fragment klifu runął na plażę w poniedziałek 8 sierpnia rano około godz. 9. Jak poinformowała straż przybrzeżna, na szczęście w okolicy nikt nie spacerował, więc nie doszło do tragedii i brak jest osób poszkodowanych. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie z powodu wysokich temperatur (przekraczających nawet 40 st. C.), które doprowadziły do osuszenia i spękania klifu.