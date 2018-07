Na pokład samolotu wniesiesz butelki mające więcej niż 100 ml

Specjalne skanery sprawdzą, czy płyn, który chcemy wnieść na pokład samolotu, jest bezpieczny. Obecny uciążliwy przepis może przejść do historii.



Aktualnie do samolotu nie można wnosić opakowań, których zawartość płynu przekracza 100 ml. Nie dotyczy to produktów kupowanych w strefie bezcłowej. Wkrótce jednak ograniczenia mogą zniknąć. A to za sprawą technologii, która już testowana jest na lotniskach - m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Amsterdamie.