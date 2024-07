Na pomoc bocianom. "Jeden nie mógł się ruszyć, drugi zwisał z gniazda"

Odlatywanie bocianów jest symbolem odejścia ciepłych letnich dni. Z danych ornitologów wynika, że szczyt odlotów tych mięsożernych ptaków przypada, zgodnie ze średnią wieloletnią, na ok. 24 sierpnia. Co ciekawe, to właśnie ta data staje się punktem odniesienia, czy w danym sezonie odloty są wcześniejsze czy raczej późniejsze.