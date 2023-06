Na tę atrakcję turyści długo czekali. Będzie największym hitem lata w Polsce?

- Zakrzówek to również niezwykle urokliwe i malownicze ścieżki spacerowe, punkty widokowe, a także idealna przestrzeń dla biegaczy - podkreśla Sylwia Groń-Ząbek. - Powstały tutaj ścieżki biegowe, specjalnie wymierzone i przygotowane tak, aby można było przeprowadzić profesjonalny trening biegowy, czy rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Pomagają w tym chociażby dostępne na trasie elementy do rozciągania czy pitniki. Zakrzówek to również duże możliwości dla rowerzystów czy wspinaczy, którzy wyjątkowo chętnie korzystają z tego terenu - dodaje.