Nagroda dla najbardziej irytującego ucznia. Otrzymał ją autystyczny chłopiec

11-letni chłopiec z autyzmem podczas ceremonii wręczenia nagród w szkole w stanie Indiana w USA otrzymał od placówki nagrodę w kategorii "najbardziej irytujący uczeń". Ojciec dziecka był oburzony, że nauczyciel pracujący z dziećmi wymagającymi specjalnej opieki nadał mu taki tytuł.

– Byliśmy bardzo niemile zaskoczeni – powiedział Rick Castejon gazecie "The Times of Northwest Indiana". – Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele nie powinni byli dopuścić, aby taka "nagroda" trafiła do jakiegokolwiek dziecka. A tym bardziej do dziecka z autyzmem – dodaje ojciec chłopca.