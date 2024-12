Najbardziej oblegane trasy krajowe. Nowości w zestawieniu

Polacy coraz chętniej latają... po Polsce. Już w ubiegłym roku z takiej formy przemieszczania się wewnątrz kraju skorzystało 3,8 mln pasażerów. W tym roku będzie ich znacznie więcej. Już wiadomo za to, że najpopularniejszym w 2024 r. kierunkiem krajowym była trasa z Gdańska do Krakowa.

Na trasie z Gdańska do Krakowa podróżowało w tym roku 18 proc. pasażerów spośród wszystkich osób korzystających z krajowych połączeń lotniczych - wynika z zestawienia przygotowanego przez portal eSky.pl. Za bilet w jedną stronę płaciliśmy ok. 210 zł (18 proc. więcej niż rok temu), a lot tam i z powrotem kosztował blisko 380 zł, co oznacza wzrost o 25 proc. rok do roku.

Czołówka krajowych tras bez zmian, ale bilety są droższe

Drugie miejsce w zestawieniu zajęło połączenie między Warszawą a Szczecinem – w 2024 r. tę trasę wybrało 16 proc. pasażerów.

Z danych portalu wynika też, że chętnie lataliśmy również między Szczecinem a Krakowem. Co ciekawe, to właśnie te loty podrożały najbardziej, bo o 45 i 57 proc. względem 2023 r., a średnia cena za bilet wyniosła 250 zł od osoby w jedną stronę i 420 zł za przelot w obie strony.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Te loty zyskują najbardziej

Co ciekawe, największy wzrost zainteresowania w tym roku odnotowała trasa między Warszawą a Wrocławiem. Z dziewiątego miejsca w 2023 r. przeniosła się na czwartą lokatę w zestawieniu. - Podróżowało nią 11 proc. pasażerów, a ceny biletów w jedną stronę pozostały na identycznym poziomie – średnio 290 zł za osobę. Natomiast za lot tam i z powrotem płaciliśmy ok. 590 zł od osoby, czyli 6 proc. więcej niż w 2023 r - informuje Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Na piątym miejscu znalazło się połączenie z Gdańska do Wrocławia. Lot w jedną stronę dla jednej osoby w tym roku oznaczał wydatek rzędu 180 zł, a za podróż w dwie strony trzeba było zapłacić ok. 330 zł.

Nowości w zestawieniu

Na kolejnych pozycjach znalazły się połączenia: z Warszawy do Gdańska, z Gdańska do Lublina, z Rzeszowa do Gdańska, z Warszawy do Rzeszowa i z Zielonej Góry do Warszawy. Ostatnie trzy trasy debiutowały w zestawieniu.

– Co ciekawe, z tegorocznego rankingu całkowicie zniknęło połączenie między Szczecinem a podwarszawskim Modlinem z uwagi na odwołane loty na tej trasie, mimo że w zeszłorocznym zestawieniu zajęło ono szóstą pozycję. Mniejszy ruch niż w 2023 r. obserwowaliśmy również wśród użytkowników, którzy do lub z Krakowa latali na trasach z Poznania i Olsztyna: jeszcze rok temu plasowały się one odpowiednio na siódmym i ósmym miejscach – mówi Deniz Rymkiewicz.