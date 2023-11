Najdłuższy budynek w Polsce. Wielu mieszkańców nie zna się nawet z widzenia

Od rozmowy o windach płynnie przechodzimy do plotki głoszącej, że gdańskie falowce zostały tak zaplanowane i zbudowane, żeby postały 50 lat. - Nie 50, a 99 lat - zaprzecza Narkiewicz. - Do tego czasu mamy jeszcze blisko pół wieku. Ale zapewniam panią, że postoją znacznie dłużej. Jeśli o budynek się dba, to można go utrzymać w dobrym stanie przez wiele lat. Falowiec co roku przechodzi przeglądy, jest na bieżąco konserwowany i remontowany. Wymieniona jest cała instalacja wewnętrzna, niedawno zrobiliśmy remont dachu, teraz wymieniamy przeszklenia i odnawiamy wejścia do klatek. Dbamy o estetykę, ale przede wszystkim o stan falowca i nie mam obaw, co do jego przyszłości - zapewnia kierownik.