Najlepsze miasta do życia na świecie. Wśród nich jest Gdynia

Mieszkańcy Gdyni po raz kolejny mają powody do dumy. Tym razem ich miasto znalazło się w trójce najlepszych miejsc do życia na świecie. "To wyróżnienie niezwykle cieszy i jest swoistego rodzaju potwierdzeniem, że jako gdynianie radzimy sobie naprawdę znakomicie" - mówi wiceprezydent Gdyni.



W kategorii od 150 tys. do 400 tys. mieszkańców Gdynia zajęła 3. miejsce na świecie (Shutterstock.com)

"Miasto z morza i marzeń" – tak od lat jest nazywana Gdynia. Nie bez powodu. Kilkukrotnie znalazła się na szczycie listy na "Najszczęśliwsze miasto Polski", a tym razem została doceniona przez grono ekspertów podczas międzynarodowego konkursu LivCom Awards.

Gdynia jako jedyna z Polski znalazła się w ostatnim etapie rankingu na najlepsze miasta pod względem jakości życia. W kategorii od 150 tys. do 400 tys. mieszkańców zajęła dumne 3. miejsce na świecie.

Na początkowej liście znalazło się aż ćwierć miliona miast z całego globu. Oceny dokonał międzynarodowy panel jurorów, w którego skład wchodzili eksperci ds. środowiska i zarządzania krajobrazem. Ostatni etap przesłuchania odbył się w połowie grudnia w Rzymie.

- Procedura konkursowa trwała kilka miesięcy - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Już w Rzymie byliśmy zobligowani do przedstawienia blisko godzinnej prezentacji o Gdyni, opowiadając o lokalnych rozwiązaniach skoncentrowanych na mieszkańcach i jakości życia. Każde z nich musieliśmy udowodnić twardymi danymi. To wyróżnienie niezwykle cieszy i jest swoistego rodzaju potwierdzeniem, że jako gdynianie radzimy sobie naprawdę znakomicie – wyjaśnia.

Gdynia była reprezentowana w stolicy Włoch przez kilkuosobowy zespół, w skład którego wchodzili: Bartosz Bartoszewicz (wiceprezydent Gdyni), Przemysław Górski (koordynator UrbanLab) oraz Małgorzata Czaja (kierownik samodzielnego referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania).

