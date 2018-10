Najpiękniejsze plaże Cypru

Cypr to jeden z najlepszych kierunków na wakacje, gdy za oknami w Polsce plucha i chłód. Słońce świeci tu przez znaczną część roku, a rozległe plaże zachęcają do odpoczynku. Przedstawiamy kilka najpiękniejszych, które warto odwiedzić podczas wakacji na Cyprze.

Wiosna to doskonały moment na urlop na Cyprze (Shutterstock.com, Fot: Alexander Chaikin)

Najpiękniejsze plaże niedaleko Pafos – Coral Bay i Lara Beach

Jedną z najpiękniejszych piaszczystych plaż Cypru jest ta znajdująca się w malowniczej zatoce Coral Bay. Miejsce to znajduje się około 10 km na północ od Pafos.

Plażę Coral Bay otaczają skaliste półwyspy rozciągające się malowniczo po dwóch jej stronach. Piaszczysty pas nabrzeża ciągnie się przez pół kilometra, dlatego miejsca wystarczy dla każdego. Nie jest to jednak plaża przeludniona. Co prawda zjeżdżają tu turyści z okolicznych kurortów, jednak przy samej zatoce wielkiego ośrodka turystycznego nie ma. To miejsce idealne dla każdego, również dla dzieci. Zejście do morza jest łagodne, a plaża bezpieczna.

Na miejscu wypożyczyć można leżaki i parasole, ale nikt nie będzie miał nic przeciwko, jeśli przyniesiemy własny koc i rozłożymy go w wybranym miejscu. Rozrywkę na tej pięknej plaży Cypru zapewni również sprzęt wodny, który także z powodzeniem można wypożyczyć. Przy Coral Bay znajduje się kilka barów, w których można się ochłodzić i zjeść coś dobrego i pochodzącego z kuchni greckiej lub arabskiej.

Udając się jeszcze 20 km dalej na północ, czyli 30 km od miasteczka Pafos, dotrzeć można na Lara Beach. To jedna z najbardziej bezludnych plaż Cypru. Z powodzeniem można powiedzieć nawet, że ma bardzo dziewiczy charakter.

W tej bezludności nie ma jednak przypadku. Plaża wchodzi w skład rezerwatu przyrody, w którym żyją żółwie. W związku z okresem ochronnym, gdy młode osobniki się wykluwają i przemierzają plaże ku morzu, w lecie poruszanie się ludzi w tym rejonie jest mocno ograniczone. Tłumom turystów nie sprzyja także dojazd, ponieważ ostatni odcinek drogi to piaszczysta, wyboista droga terenowa. Przemierzenie jej da jednak sporo satysfakcji i niesamowite widoki. Jednak największą nagrodą będzie spokój i cisza. To jedna z nielicznych plaż Cypru, które pozbawione są głośnych knajp i lokalnych sprzedawców obnośnych.

Piękne plaże na Cyprze przyjazne rodzinom

Wypoczynek z dziećmi wymaga dobrego zorganizowania i dyscypliny. Bezpieczeństwo dzieciom a wygodę dorosłym zapewnią cypryjskie plaże w pobliżu Protaras czy Larnaki. Są to piaszczyste lub żwirowe pasy wybrzeża, przy których woda jest czysta, a zejście do morza łagodne. Najczęściej też przestrzeń zorganizowana jest przez pobliskie ośrodki wypoczynkowe, a znakiem tego są równiutko ustawione parasole i leżaki.

Do jednej z takich plaż na Cyprze należy Fig Tree Beach zlokalizowana niedaleko miejscowości wypoczynkowej Protaras, na wschodzie wyspy. Ma w sobie wszystko to, co powinna mieć przyjazna plaża, czyli czysty piasek, transparentną wodę morską i kilka dobrych restauracji wokół. Swoją nazwę zawdzięcza rosnącym tu drzewkom figowym.

Równie popularną plażą Cypru jest Mackenzy Beach. Choć wizualnie nie jest tak urocza, jak Fig Tree Beach, to ma jedną niekwestionowaną atrakcję. Chodzi o to, że znajduje się w sąsiedztwie głównego lotniska Cypru w Larnace. Choć wrażenia nie są tak ekstremalne, jak na plaży Maho na karaibskiej wyspie Sint Maarten, to lądujące i startujące samoloty i tak wydają się jakby były w zasięgu ręki. Na plaży można wynająć leżaki i parasole, a po wypoczynku zjeść dobrze w jednej z tamtejszych knajp.

Najpopularniejsze plaże Cypru — Nissi Beach i Makronissos Beach

Najpopularniejsze, ale wciąż jedne z najbardziej urokliwych plaż na Cyprze, to plaże w pobliżu kurortu Ayia Napa zlokalizowanego na wchodzie wyspy.

Do tych plaż należy przede wszystkim Nissi Beach. Każdego roku zachęca do wypoczynku tysiące turystów w każdym wieku. Pary znajdą tu dla siebie skrawek raju, młodzi ludzie moc rozrywki, a rodziny bezpieczeństwo. Zejście do morza jest łagodne, plaża szeroka, a dookoła rozsiane są gwarne kafejki, tawerny i restauracje. Wieczorem z wielu z nich dobiegają klubowe rytmy. Za dnia natomiast wypożyczyć można leżaki i parasole, a także sprzęt wodny, na przykład mini skutery.

W okolicy tej rajskiej plaży Cypru znajduje się niewielka wyspa, na którą dotrzeć można… pieszo. Dzieje się tak, ponieważ woda jest tu płytka daleko jeszcze w głąb morza.

Inną wartą zobaczenia plażą na Cyprze jest Makronissos Beach. Ciągnie się ona wzdłuż półwyspu zlokalizowanego w pobliżu miasteczka Ayia Napa. Nie będzie to niczym nowym w kontekście Cypru, ale warto wspomnieć, że charakteryzuje ją turkusowa woda i złoty piasek. Tu również po udanej kąpieli słonecznej nietrudno znaleźć dobrą knajpę z lokalnymi smakołykami. Z plaży Makronissos rozciąga się przepiękny widok na wybrzeże Ayia Napy.

Półwysep Karpas i najpiękniejsze plażę Cypru Północnego

Cypr Północny to część wyspy, która odłączyła się od reszty i choć nie jest uznawana przez dyplomację międzynarodową, funkcjonuje jako autonomiczna państwo. Północ scharakteryzować można jako bardziej turecką, południe zaś jako greckie. W żadnej z tych części nie jest ani brzydziej, ani mniej atrakcyjnie. Plaże Cypru Północnego również zachęcają do czynnego odpoczynku lub błogiego wylegiwania się na słońcu.

Plażą, która zasługuje na szczególną uwagę, jest Golden Beach leżącą na półwyspie Karpaz. Jeśli ktokolwiek się tu zapuszcza to zazwyczaj w grupie zorganizowanej w ramach wycieczek fakultatywnych oferowanych przez ośrodki wypoczynkowe. Na co dzień Golden Beach jest pusta, a przez to dla wielu tak atrakcyjna. Ciągnie się na kilkanaście kilometrów, dlatego nawet w towarzystwie innych turystów można zapewnić sobie ogromną dozę prywatności. Oczywiście piasek jest złocisty, woda transparentna, a zejście do morza łagodne.