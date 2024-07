Najpiękniejsze żaglowce wracają do Szczecina. Gratka nie tylko dla wilków morskich

The Tall Ships' Races to organizowany od 1938 r. zlot największych żaglowców na świecie połączony z regatami i wieloma atrakcjami dla odwiedzających. Po 7 latach przerwy impreza powraca do Szczecina. To właśnie tu zaplanowano jej finał, który odbędzie się w dniach 2-5 sierpnia. Tej imprezy nie można przegapić.