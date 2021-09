Najpopularniejsze kierunki na jesień w Polsce. Tu jest najwięcej turystów

Według danych portalu Nocowanie.pl, na jesienny wypoczynek w tej właśnie miejscowości zdecyduje się około 12,5 proc. wszystkich turystów. - Turyści liczą, że jesienią w stolicy Tatr będzie już spokojnie. Trudno jednak za to ręczyć. Tylko w sierpniu do obiektów noclegowych w Zakopanem trafiło aż 10 proc. ogółu zapytań dotyczących pobytów we wrześniu czy październiku - mówi Agata Wilczyńska.