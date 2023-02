Najpopularniejsze miejsce w Tatrach zmienia się w imprezownię. "Hołota przyjeżdża"

Wódka, piwo i papierosy nad Morskim Okiem

To, co działo się w ostatnich dniach w rejonie Morskiego Oka, wołało o pomstę do nieba. W internecie pojawiły się zdjęcia przedstawiające turystów, którzy bez skrępowania spożywają napoje alkoholowe. Są też tacy, którzy piwo piją, stojąc na lodowej tafli jeziora.