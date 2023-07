Najpotężniejsze paszporty świata. Polska wysoko w rankingu

Zwycięzcą tegorocznego rankingu The Henley Passport Index został paszport singapurski, bowiem jego posiadacze mogą podróżować bez wizy do 192 krajów. Po raz pierwszy od pięciu lat w 2023 roku na szczycie rankingu Henleya nie znalazła się Japonia, która spadła na trzecie miejsce, za Niemcami, Włochami i Hiszpanią (ex aequo na drugim miejscu - bez wiz do 190 państw).