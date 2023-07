Porównują ją z Chorwacją. Niedoceniana perła Bałkanów

Wakacje w Czarnogórze - ile to kosztuje?

Tygodniowe pobyty z dojazdem własnym znajdziemy już za kilkaset zł. Klienci biur podróży chętniej wykupują jednak wakacje z przelotem. Taka opcja to koszt od 1200 zł za tydzień za osobę. W cenie pobyt w trzygwiazdkowym apartamencie na początku września i przelot z kilku lotnisk w Polsce. Opcja z dwoma posiłkami to koszt od 1500 zł. Natomiast wczasy all inclusive kosztują od 2800 zł.