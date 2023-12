Najsmutniejsze miasto w Polsce. Kryje więcej niż turyści sądzą

Jasna Góra słynie z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (Matki Bożej Jasnogórskiej, Czarnej Madonny), który przez wiernych jest uważany za cudowny. W kaplicy można obejrzeć liczne wota dziękczynne przynoszone przez katolików, którzy odzyskali zdrowie czy wyprosili inne łaski. Wokół obrazu narosło wiele legend. Według jednej z nich namalował go ponoć św. Łukasz Ewangelista na deskach stołu w domu Maryi w Jerozolimie. Po licznych perypetiach trafił do Częstochowy, gdzie wisi do dziś.