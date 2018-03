Najsmutniejsze miejsca na Ziemi. Szkoda, Samotny i Śmierć to tylko początek

Złamane Serce, Nieszczęsne Jezioro czy Brzydki Staw. Artysta Damien Rudd wynajduje na Google Maps najsmutniejsze nazwy miejsc na świecie, a print screeny lokalizacji wrzuca na swój profil na Instagramie.

Pierwsze miejsce, które odnalazł, zupełnie przypadkiem, to Mount Hopeless (ang. Góra Beznadziei) w Australii. To zainspirowało go do szukania kolejnych. Tych ze słowem "beznadzieja" znalazł już kilka.

Nie brakuje też zbiorników wodnych o niezwykle dołujących nazwach. Rudd wynalazł np. Nasty Pond (ang. Brzydki Staw), Calamity Lake (ang. Nieszczęsne Jezioro), Killer Lake (ang. Jezioro Zabójcy) czy Gloomy Lake (ang. Ponure Jezioro). Są też aleje i ulice, np. Nothing (ang. Nic), Alone (ang. Samotny), Death (ang. Śmierć), Heartache (ang. Złamane serce), Broken Dreams (ang. Niespełnione Marzenia, Pity (ang. Szkoda), Why me Lord (ang. Dlaczego ja Panie) czy Road to Nowhere (ang. Droga do nikąd).