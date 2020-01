Najstraszniejsze muzea świata. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach

Wiele osób lubi poczuć na plecach dreszczyk emocji, a zwłaszcza w sytuacjach "kontrolowanych". Lubimy czuć strach, jednocześnie wiedząc, że nic nam nie grozi. Rządnych dużej dawki adrenaliny bez ryzyka, zapraszamy na wycieczkę po najstraszniejszych muzeach świata.

Strachu można się najeść także w muzeum mumii (Shutterstock.com)

Muzeum Śmierci w Los Angeles Bez niepotrzebnych wstępów zaczynamy od miejsca poświęconego kwestii, która budzi powszechny lęk - śmierci. Museum of Death z założenia ma służyć oswojeniu tego trudnego tematu. Hollywood rządzi się jednak swoimi prawami. Miejsce musi budzić sensację i wywoływać duże emocje. W tym celu w muzeum zebrano sporą kolekcję naprawdę przerażających eksponatów.

Od replik narzędzi tortur, przez trumny i worki na zwłoki, po obrazy namalowane przez seryjnych morderców. Największe emocje budzą jednak prezentowane tu nagrania. Filmy przedstawiają autentyczne sceny śmierci, zapisy sekcji zwłok, rozmowy z mordercami czy rekrutację do sekty Heaven’s Gate, której członkowie popełnili zbiorowe samobójstwo.

W domu wampira Entuzjaści strasznych opowieści, którzy wybierają się do francuskiej stolicy powinni odwiedzić przede wszystkim dwa miejsca. Pierwsze z nich to Muzeum Wampirów i Legendarnych Stworzeń. Jak łatwo się domyślić, zgromadzono w nim eksponaty dotyczące istot, które od setek lat rozbudzają naszą wyobraźnię.

W muzeum obejrzymy plakaty, zdjęcia i rzeźby przedstawiające wampiry, kolekcję noszonych przez nie strojów i dowiemy się, jaką rolę odgrywają w dawnej i współczesnej kulturze. Największe wrażenie robi sam budynek. Prywatna willa stoi w klimatycznym ogrodzie, stylizowanym na stare cmentarzysko. I jak to z wampirami bywa, nie wejdziemy do środka bez zaproszenia. Najpierw trzeba się umówić.

Dom strachów Drugie miejsce, które warto odwiedzić będąc w Paryżu, to Le Manoir de Paris. Dom Strachów to nietypowe muzeum, które w wyjątkowy sposób pozwala zapoznać się z paryskimi legendami i mroczną historią miasta. Podczas zwiedzania goście mają do wyboru pięć poziomów intensywności wrażeń. Wycieczki odbywają się też według różnych scenariuszy.

Upiór z Opery, katakumby Paryża, krokodyle, które zamieszkały w miejskiej kanalizacji - to tylko niektóre tematy opowieści. Na gości czekają też straszne spektakle, tematyczne show, a nawet escape roomy, nawiązujące do mrocznych historii i legend Paryża.

Grant Museum of Zoology - czyli strachy w Londynie Stolica Anglii skrywa wiele strasznych miejsc. Nie zabrakło więc i mrożącego krew w żyłach muzeum. Grant Museum of Zoology, w przeciwieństwie do wielu innych przerażających galerii, nie odwołuje się do zbrodni i sensacji. To nieduże, mało znane i wprost "zapchane" eksponatami muzeum uniwersyteckie.

To, że nie powinny go zwiedzać osoby o słabych nerwach, wynika z autentyczności zgromadzonych w nim zbiorów. Słoje z głowami małp, płód kangura, zakonserwowane w całości lub w częściach zwierzęta i ich szkielety otaczają nas bowiem ze wszystkich stron. I nie możemy pocieszać się myślą, że to wszystko nie jest prawdziwe. Bo jest!

W świecie mumii, patologii i mutacji Jeśli przerażają nas zmumifikowane i zakonserwowane zwierzęta, z pewnością nie powinniśmy wybierać się do miejsc, gdzie z bliska możemy zetknąć się z martwymi ludźmi. A tych jest całkiem sporo. W meksykańskim Guanajuato znajduje się niezwykłe Muzeum Mumii. Spoczywają w nim zakonserwowane ciała anonimowych ludzi żyjących setki i tysiące lat temu.

O ile mumie często wydają nam się bardzo odległe, a przez to mniej ludzkie, na taką wymówkę nie możemy liczyć w niemieckim Plastinarium, które łączy w sobie pracownię anatomiczną z muzeum. Specjalna technika konserwowania ciała i poszczególnych organów, pozwala zachować je w niemal niezmienionej formie, ujawniając jednocześnie jak wyglądamy od środka.

Niezwykłych wrażeń dostarczy też wizyta w muzeum anatomii patologicznej w Paryżu, gdzie w wielkich słojach zamknięto zakonserwowano ciała, dotknięte różnymi deformacjami. Podobną wystawę możemy obejrzeć w Amsterdamie. Vrolik Museum, nazywane też muzeum mutantów, to miejsce, w których zgromadzono tysiące preparatów ukazujących przykłady rozmaitych mutacji i wynaturzeń, jakie dotykały ludzkość na przestrzeni wieków.

Muzeum Zbrodni i Kary w Waszyngtonie O ile śmierć sama w sobie wydaje się skrajnie przerażająca, o tyle ta zadana gwałtownie - to czysta makabra. Jednak makabra ma to do siebie, że ciekawi i fascynuje. Podobnie jak ludzie, którzy są za nią odpowiedzialni.

Być może właśnie dlatego jednym z najważniejszych eksponatów Narodowego Muzeum Zbrodni i Kary w Waszyngtonie jest autentyczny żółty garbus Teda Bundy’ego, do którego seryjny morderca wabił swoje ofiary. Muzeum powstało w odpowiedzi na odwieczną fascynację ludzi zbrodnią, potworami, które się jej dopuszczają, ale też pracą organów ścigania.