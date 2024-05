Najtańsze all inclusive na czerwiec. W tym roku ceny oszalały - tydzień za 900 zł

- Czerwiec to w Egipcie już pełnia lata, ale ponieważ wakacje szkolne rozpoczynają się 22 czerwca, przez trzy tygodnie można korzystać jeszcze z atrakcyjniejszych cen - potwierdza Marzena German z Wakacje.pl. - Dotyczy to zarówno kosztów samych pakietów turystycznych, jak i wydatków na miejscu - lokalni sprzedawcy są przed szczytem sezonu zawsze bardziej skłonni do obniżania cen, bo klientów nie ma jeszcze aż tak wielu jak w lipcu i sierpniu. Wyjazd przed wakacjami to też mniejsze tłumy na miejscu, co sprzyja wypoczynkowi i korzystaniu z lokalnych atrakcji - dodaje.