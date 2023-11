Najtańsze miasta na wypad na jarmark bożonarodzeniowy. Zaskakująca lista

Najtańsze miasta na przedświąteczny city break

Numerem jeden w zestawieniu okazała się Ryga - stolica Łotwy. Dwudniowy wypad na jarmark będzie kosztował Brytyjczyka średnio 505 funtów, czyli 2516 zł. Największą część tej kwoty stanowią oczywiście loty i zakwaterowanie - 307 funtów (1530 zł). Za cztery filiżanki kawy w Rydze zapłacimy 7,84 funta (39 zł), dwa trzydaniowe posiłki dla dwóch osób wraz z butelką wina to 158 funtów (791 zł), transfer z lotniska to 5,35 funtów (26 zł), cztery porcje grzanego wina na jarmarku 14 funtów (70 zł), a świąteczne ciasto to 12 funtów (62 zł).