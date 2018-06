Najtańsze miejsca na wakacje samochodem. Ciepło i blisko

Jakie są najlepsze i najtańsze kierunki na udane wakacje z dojazdem własnym? Wybraliśmy ciepłe i słoneczne: Francję, Węgry oraz Bułgarię, a wraz z nimi najciekawsze oferty pobytu na Lazurowym Wybrzeżu, nad Balatonem i na Słonecznym Brzegu. Wypocząć można nawet za mniej niż 500 zł za tydzień!

Francja – Lazurowe Wybrzeże

Riwiera Francuska odwiedzana jest corocznie przez mnóstwo przyjezdnych z całego świata, spragnionych kosmopolitycznej atmosfery luksusu i możliwości spotkania celebrytów. Jeśli oddalimy się jednak nieco od najbardziej oczywistych szlaków, czyli takich miejscowości, jak Cannes albo Saint Tropez , poznamy prawdziwe Lazurowe Wybrzeże. Składa się na nie ogromny odsetek pięknych plaż, zatoczek, skalistych urwisk, pozornie bezdennych wąwozów, gdzie plażowanie i aktywny wypoczynek podczas urlopu są szalenie przyjemnym rozwiązaniem. A to wszystko okraszone jest najlepszą pogodą na kontynencie europejskim, zachęcającą do korzystania z kąpieli słonecznych oraz morskich pomiędzy majem a październikiem.

Węgry – Balaton

Węgry były turystycznym hitem wśród naszych rodaków jeszcze za czasów PRL, kiedy to wciąż nieliczni mogli sobie pozwolić na wakacje samochodem za żelazną kurtyną. Europejczycy wciąż uwielbiają wyjazdy zarówno do stolicy Węgier , Budapesztu , jak i nad ”węgierskie morze”, czyli nad Balaton .

Specyficzne położenie kraju w otoczonej górami kotlinie wytworzyło tutaj wyjątkowy mikroklimat, dzięki któremu Węgry są o wiele cieplejsze niż np. Polska . Jest to odczuwalne szczególnie w ciągu najgorętszych miesięcy w roku. Najpiękniejsze zakątki, które warto odwiedzić, to przede wszystkim zakole Dunaju i Półwysep Tihany .

Na Węgrzech szczególnie wyróżniają się niedrogie oferty zakwaterowania nad pięknym Balatonem, największym jeziorem w Europie Środkowej. Ten płytki zbiornik z łagodnym wejściem do wody jest szczególnie lubiany przez rodziny z dziećmi. Za tydzień pobytu z dwoma posiłkami dziennie w opcji z dojazdem własnym w pierwszej połowie września zapłacimy nawet poniżej 800 zł od osoby .

Bułgaria – Słoneczny Brzeg

Bułgaria od lat pozostaje kultową i niedrogą destynacją na ciepłe wakacje z dojazdem własnym. Szczególnie wyróżniają się najładniejsze wybrzeża nad Morzem Czarnym w kraju, czyli Słoneczny Brzeg oraz Złote Piaski. Skupmy się na tym pierwszym, okolicznej rozrywkowej stolicy. Nie bez powodu bowiem Słoneczny Brzeg ochrzczony został mianem Las Vegas Europy Wschodniej. Kilometrom plaż ze świetną infrastrukturą towarzyszą tutaj atrakcje turystyczne pod kątem całych rodzin – parki rozrywki, aquaparki, dyskoteki, malowniczo położone miasta i miasteczka z niezłą bazą noclegową i zabytkowym zapleczem z obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odnajdziemy tutaj zarówno spokojniejsze zaułki, jak i miejsca do szalonych imprez do wschodu słońca, który warto podziwiać na szerokich plażach Słonecznego Brzegu. Własny samochód ułatwia poruszanie się po interesującej okolicy i dotarcie do zupełnie odmiennych miejsc w głębi bułgarskiego lądu.