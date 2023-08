Oblężenie polskiego kurortu. "Na deptaku ciężko przejść"

- W tym roku o wyjazdach decyduje pogoda, ta jest bardzo zmienna, obfite deszcze i burze. Jednak na długi weekend i cały przyszły tydzień mają być rekordowe upały takie grubo ponad 30 stopni. Spodziewamy się dzielenia pobytów, jedni przyjadą w ten weekend i posiedzą do wtorku, a druga tura swój wypoczynek zacznie we wtorek i zostanie do końca tygodnia - mówi Lisak.