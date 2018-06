Największe śródziemnomorskie wyspy kuszą niskimi cenami. Zaplanuj urlop

W rejonie śródziemnomorskim znajdziesz mnóstwo urokliwych wysepek, które stanowią odrębne, zamknięte na małych połaciach terenu światy. Warto przyjrzeć się kilku największym, mają wiele do zaoferowania.

W ścisłej czołówce znajdują się Sycylia i Sardynia z powierzchnią około 25 i 24 tys. m kw. Nieco dalej w klasyfikacji plasuje się Cypr, a później Korsyka i nieco mniejsza Kreta. Każde z tych miejsc ma wiele do zaoferowania dociekliwym podróżnym.

Sycylia i urlop w cieniu wulkanu

Sycylia to najbardziej górzysta spośród wymienionych wysp. To właśnie tam znajduje się jeden z najsłynniejszych wulkanów na świecie i zarazem największy w Europie – Etna. Należy pamiętać, że jest również jednym z najbardziej aktywnych, dlatego władze zakazują zbliżania się do krateru, gdy grozi ryzyko wybuchu. Turyści pragnący dreszczyku emocji będą musieli przyglądać się spektaklowi z bezpiecznej odległości. Drugą, równie popularną wśród turystów atrakcją jest Dolina Świątyń. Składa się na nią dziesięć miejsc kultu, z których największe (poświęcone Zeusowi) ma aż 6,5 km kw. powierzchni. Część budowli jest zachowana w bardzo dobrym stanie pomimo stosunkowo burzliwej historii regionu.

Sardynia – na granicy Włoch i Hiszpanii

Zdecydowana większość wyspy to góry i płaskowyże, co czyni z niej dosyć trudne miejsce do życia. Wysokie klify przeplatają się tu z długimi, piaszczystymi plażami, które uważane są za jedne z najpiękniejszych w Europie. Wysepka uznawana jest również za wielki tygiel kulturowy. Włoskie korzenie mieszają się z hiszpańskimi, co widać szczególnie w przypadku architektury, która przywodzi na myśl małą Barcelonę. Katalońskie wpływy widać szczególnie w portowych miasteczkach na zachodzie wyspy.

Cypr dla fanów sportów wodnych

Ta wyspa i okoliczne wody to marzenie turystów niezależnie od pory roku. Temperatura wody zwykle wynosi około 20 st. C. To stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych z windsurfingiem na czele. Okoliczne wody skrywają również wiele atrakcji dla fanów nurkowania. Jeśli myślisz o aktywnej formie wypoczynku, Cypr będzie do tego najlepszą okazją. Odwiedziny na wyspie to również okazja do zwiedzenia miejsca narodzin słynnej greckiej bogini piękna, Afrodyty. Kobieta wyłoniła się z morskiej piany w pobliżu skały znajdującej się około 20 km na wschód od Pafos. Legenda głosi, że jeśli para zakochanych opłynie skałę dookoła przy świetle księżyca, ich miłość będzie wieczna.

Korsyka – wyspa Kolumba

Zapierające dech w piersiach cyple, piaszczysto-żwirowe plaże i gęste, zaciemnione lasy sprawiają, że Korsyka wydaje się być wyspą sprzeczności. Warto odwiedzić tamtejsze urokliwe, portowe miasteczka, a także winnice, w których produkuje się wyborny muskat. Miasteczko Calvi, wraz z górującą nad nią cytadelą zapewnia niesamowite widoki na pobliską zatokę, a także majaczące na horyzoncie góry. Mieszkańcy miasteczka upierają się, że to właśnie tam, a nie w Genui urodził się Krzysztof Kolumb.

Kreta – kolebka greckiej mitologii