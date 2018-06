Nad Adriatyk dolecisz w dwie godziny. Albania idealna na szybki wypad wakacyjny

Albania to położony nieco na uboczu raj na Bałkanach. Nie ma tu wielkich kurortów turystycznych i tłumów turystów, jest za to cisza i spokój. Jeśli planujesz urlop z dala od wszystkiego, warto wybrać ten kierunek.

Do Albanii dolecisz błyskawicznie. Lot z warszawskiego lotniska trwa mniej więcej dwie godziny. To krócej niż podróż pociągiem z Warszawy do Gdańska. W Albanii znajdziesz wszystko, czego możesz oczekiwać po wakacyjnym kierunku. Zaciszne, odcięte od świata wioski, starożytne ruiny, oliwne gaje i turkusowe, spokojne morze wraz z kilometrami plaż.