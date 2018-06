Wakacje w Polsce najtaniej? Nie do końca, urlop nad ciepłym morzem nawet za 500 zł

Czasy, w których polskie wczasy były najtańszą opcją dawno się zmieniły. Na tygodniowy wyjazd za granicę można wybrać się za mniej niż tysiąc złotych. Wystarczy odrobina czujności i dobry refleks, by oferty nie uciekły sprzed nosa.

U stóp Góry Bogów

Grecja kontynentalna to przede wszystkim rozciągająca się wzdłuż wybrzeża Morza Egejskiego Riwiera Olimpijska. Lazurowe wybrzeże, masyw górski wznoszący się na horyzoncie i przede wszystkim łatwe połączenie samochodowe i kolejowe z Atenami i Salonikami sprawiają, że miejsce to jest wyjątkowo atrakcyjne dla turystów. Spod Olimpu rozpościera się widok na całą Grecję kontynentalną, miejsce to stanowi więc doskonałą bazę wypadową zarówno na Chalkidiki, jak i chociażby Peloponez. Same okolice góry to dziesiątki kilometrów tras turystycznych. Jedną z najpopularniejszych jest dolina Tempe rozciągająca się między Olimpem a górami Ossa. To tam znajdują się słynne źródła Afrodyty. To właśnie tam rzekomo miała być podglądana przez Adonisa. Jak wiadomo młodzieniec nie wyszedł na tym najlepiej.