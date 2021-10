Najwyższe drzewo w Polsce. Jego wysokość odpowiada 20-piętrowemu budynkowi

Daglezja jest drzewem z rodziny sosnowaty zwana również jedlicą Douglasa (od nazwiska szkockiego botanika), które rośnie w bardzo szybkim tempie i na duże wysokości. Pochodzi z Ameryki Północnej, a do Polski została sprowadzona w pierwszej połowie XIX wieku. Daglezje osiągają wysokość ok. 50 m i dożywa do 350 lat.