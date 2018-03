Natura nie zważa na prognozę pogody. W Tatrach krokusy, w Jeleniej Górze bocian

Przez kilka dni było ciepło i Polacy poczuli wiosnę. Okazuje się, że przedwcześnie, bo kolejne dni mają przynieść siarczyste mrozy. Tymczasem natura nie zważa na prognozę. Na południu Polski pojawiły się już pierwsze krokusy, a w gniazdach zobaczyć można bociany. Sprawdziliśmy, jak sobie poradzą z powrotem zimy.

W zeszłym roku pierwsze kwiaty pojawiły się w Tatrach w podobnym okresie – 17 marca. Kulminacja kwitnienia przypadła natomiast na weekend 1-2 kwietnia. Ale nie wybiegamy w przyszłość, bo w najbliższy weekend w Zakopanem ma być nawet do -9 st. C w dzień i -14 st. C w nocy. Internauci martwią się, czy krokusy przetrwają. - Jeśli będą przykryte śniegiem, to wytrzymają. Mróz im nie zagrozi. Gorzej, jak nie będzie śniegu – dowiadujemy się w Katedrze Roślin Ozdobnych SGGW w Warszawie.