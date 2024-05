Naukowcy biją na alarm. Sytuacja jest coraz gorsza

Rokowania nie są dobre

Najnowsze prognozy pokazują, że do 2100 r. na całym świecie, w zależności od regionu, może zniknąć od 20 do nawet 80 proc. lodowców. Według klimatologa Maximiliana Herrery następnymi krajami, z których mogą zniknąć wszystkie lodowce, są Indonezja, Meksyk i Słowenia. W wielu regionach tych państw w ostatnich miesiącach odnotowywana była rekordowo wysoka temperatura, co dodatkowo mogło przyspieszyć topienie się lodowców.