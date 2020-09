Naukowcy mają fatalne wieści. Do 2100 r. mogą wyginąć setki gatunków zwierząt

Zadaniem tym zajął się międzynarodowy zespół naukowców, w skład którego wchodzą: Tobias Andermann, Soeren Faurby, Samuel T. Turvey, Alexandre Antonelli i Daniele Silvestro. Jak wyjaśnia TVN Meteo, to właśnie wyniki ich badań przewidują, że w tym stuleciu wyginie co najmniej 550 gatunków. Badacze przeprowadzili szczegółowe symulacje komputerowe, na podstawie aktualnego stanu zagrożonych wyginięciem gatunków. Tempo wymierania ma rosnąć z każdym rokiem, a im bliżej końca tego stulecia, tym będzie ono większe.

W 2019 r. po zakończeniu sesji spotkań podczas panelu Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) międzynarodowy zespół naukowców doszedł do wniosku, że zagrożonych wyginięciem jest obecnie milion gatunków zwierząt i roślin. Przekazał również, że ludzkość wkracza w szóste masowe wymieranie i to, jakie działanie obecnie podejmiemy, określi przyszłość naszej planety.