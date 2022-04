Neutralizacja poniemieckiej torpedy w Gdyni. Zakaz wejścia na plaże

Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa już w czwartek wysłało SMS-y do osób przebywających w Gdyni. Zostali poinformowani o neutralizacji niewybuchu torpedy morskiej. 21 kwietnia w godz. 8-15 nie można zbliżać się do plaży ani wchodzić do wody na odcinku od Babich Dołów do Oksywia.