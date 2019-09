Polowanie na delfiny. W japońskim Taiji po raz kolejny zabijano zwierzęta

Polowanie na delfiny w japońskim mieście Taiji jest bardzo stare i wiąże się z lokalną kulturą. Przedstawiciele amerykańskiej organizacji charytatywnej "Dolphin Project" umieścili w internecie film, na którym, ich zdaniem, delfinia matka pociesza swoje młode przed śmiercią.

Taiji, leżące w prefekturze Wakayama, zwane było przez lata "miastem wielorybników". To tutaj powstały tradycyjne japońskie metody łowieckie, doskonalone już od XVII w. Mięso z zabitych morskich ssaków jest głównym źródłem utrzymania miejscowości.

Rybacy dezorientują zwierzęta za pomocą tzw. "ściany dźwięku", powstającej przez włożenie do wody metalowych drągów, w które uderza się młotem. Delfinowate, które używają echolokacji do określenia własnej pozycji, gubią się i wpływają do zatoki niedaleko miasta, gdzie są otaczane przez ludzi.