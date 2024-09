Nie chcesz zrujnować urlopu? Uważaj, co mówisz

"Żarty o bombie lub innych ładunkach wybuchowych w bagażu nie są śmieszne!" - przypomniano we wpisie. Zwrócono uwagę na fakt, że zawsze wobec osób, które zdecydują się na takie dowcipy, interweniują służby. Nieodpowiedzialni turyści muszą także zapłacić mandat w wysokości 500 zł.

Obciążenie portfela nieplanowanym wydatkiem to nie wszystko. Wobec takich osób może zostać zastosowany zakaz wejścia na pokład samolotu.

Mimo widma surowej kary, niektórzy i tak decydują się na takie żarty. Na początku września br. podróżnemu, który wybierał się do Amsterdamu, nie udało się ziścić tych planów. Nadając bagaż na gdański lotnisku, poinformował on pracownika, że w jego torbie znajduje się bomba. Wówczas sprawdzono torby 24-latka. Kiedy okazało się, że żartuje, nałożono na niego mandat i zakazano wejścia do samolotu.