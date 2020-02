Nie chcieli wpuścić jej na pokład samolotu. United Airlines straciło klientkę

Andrea Worldwide poczuła się upokorzona, gdy linie lotnicze United Airlines niemalże odmówiły jej wejścia na pokład z powodu jej stroju.

Andrea Worldwide posiada platynowe członkostwo klubu United Airlines. Kobieta wybierała się w podróż pierwszą klasą z Denver w stanie Kolorado do Nowego Jorku, który miał być pierwszym przystankiem jej długodystansowej podróży do mieszkającego w San Juan w Puerto Rico partnera. Niestety obsługa United Airlines zatrzymała ją przy bramce.

Odpowiedziała, że ubrała się wygodnie, tak jak zwykle ubiera się w podróż do partnera. "Zostałam upokorzona, zawstydzona i zmieszana" – powiedziała "The Independent" i dodała, że czuła się, jakby wzrok wszystkich był skierowany na nią.

Linie lotnicze wyznały "The Independent", że próbują skontaktować się z pasażerką i wyjaśnić to zdarzenie. Ich polityka mówi o tym, że każdy pasażer ma mieć zapewniony wygodny lot i chociaż w przypadku pracowników czy członków ich rodzin są restrykcje dotyczące ubioru na pokładzie, to przeciętnego pasażera one nie obowiązują.